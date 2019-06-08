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Almanya’Da Müslümanların Yaşadığı Mahalledeki Evlerin Posta Kutularına Irkçı Mektuplar Bırakıldı
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Almanya’da müslümanların yaşadığı mahalledeki evlerin posta kutularına ırkçı mektuplar bırakıldı

ALMANYA’DA MÜSLÜMANLARIN YAŞADIĞI MAHALLEDEKİ EVLERİN POSTA KUTULARINA IRKÇI MEKTUPLAR BIRAKILDI

Almanya'da müslümanların posta kutularına, ırkçı ifadeler yer alan mektuplar atıldı. Neonazi sembollerini barındıran mektuplarda, “Almanya'yı terk edin. Sizleri hedef alan saldırılar başlayacak“ ifadeleri yer alıyor.

Tarih : 08 Haziran 2019, 12:10
Puan Ver : Almanya’Da Müslümanların Yaşadığı Mahalledeki Evlerin Posta Kutularına Irkçı Mektuplar Bırakıldı(8/10)4

Almanya'nın Köln kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı küçük İstanbul olarak da adlandırılan Keup Sokağı ve çevresindeki posta kutularına Neonazi sembolleri barındıran tehdit mektupları atıldı. Mektuplarda, bölgede yaşayan müslümanlara Almanya'yı terk edin, sizleri hedef alan saldırılar yapılacak“ ifadeleri yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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