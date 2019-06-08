Almanya'nın Köln kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı küçük İstanbul olarak da adlandırılan Keup Sokağı ve çevresindeki posta kutularına Neonazi sembolleri barındıran tehdit mektupları atıldı. Mektuplarda, bölgede yaşayan müslümanlara Almanya'yı terk edin, sizleri hedef alan saldırılar yapılacak“ ifadeleri yer aldı.

Kaynak: haberinburada....