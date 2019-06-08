ALMANYA’DA MÜSLÜMANLARIN YAŞADIĞI MAHALLEDEKİ EVLERİN POSTA KUTULARINA IRKÇI MEKTUPLAR BIRAKILDI
Almanya'da müslümanların posta kutularına, ırkçı ifadeler yer alan mektuplar atıldı. Neonazi sembollerini barındıran mektuplarda, “Almanya'yı terk edin. Sizleri hedef alan saldırılar başlayacak“ ifadeleri yer alıyor.
Almanya'nın Köln kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı küçük İstanbul olarak da adlandırılan Keup Sokağı ve çevresindeki posta kutularına Neonazi sembolleri barındıran tehdit mektupları atıldı. Mektuplarda, bölgede yaşayan müslümanlara Almanya'yı terk edin, sizleri hedef alan saldırılar yapılacak“ ifadeleri yer aldı.
Kaynak: haberinburada....
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