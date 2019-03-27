CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte MHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti. Türkeş, “Mansur Yavaş, hayatı boyunca milliyetçi görüşünden ödün vermemiş bir siyasetçidir.“ dedi.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, MHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i evinde ziyaret etti. Türkeş, “Mansur Yavaş, hayatı boyunca milliyetçi görüşünden ödün vermemiş bir siyasetçidir“ diye konuştu.

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