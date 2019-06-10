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Alpay Özalan: Spor Bakanımız ile İzlanda’ya gidiyorum

ALPAY ÖZALAN: SPOR BAKANIMIZ İLE İZLANDA’YA GİDİYORUM

Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Alpay Özalan, milli takıma destek için İzlanda'ya gideceğini açıkladı. Özalan, “Bu tarz ilkel yöntemler milli takımımızın sahada daha da kenetlenmesine ve güzel zaferler kazanmasına vesile olacaktır.“ dedi.

Tarih : 10 Haziran 2019, 18:20
Puan Ver : Alpay Özalan: Spor Bakanımız İle İzlanda’Ya Gidiyorum(5/10)1

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gidişinde havalimanında maruz kaldığı muameleye ilişkin, sporun ruhuna yakışmayan bu saygısız davranışa millilerin sahada en güçlü cevabı vereceğini bildirdi. Özalan yaptığı yazılı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'na yönelik, Keflavik Havalimanı'ndaki saygısız tutum ve davranışlardan dolayı İzlanda makamlarını kınadı. Özalan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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