ALPER POTUK’UN YENİ İMAJI TEPKİ ÇEKTİ!
Fenerbahçe'de bu sezon sadece 1 gol atan Alper Potuk'un saçını boyatması sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Alper Potuk, dünkü idmana yeni imajı ile katıldı. Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Alper Potuk'un yeni imajı dikkat çekti. Potuk'un saçlarını sarıya boyattığı görüldü....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Futbolcuların Alacaklarını Ödeyen Galatasaray’Da Keyifler Yerinde
- İspanyol Devi Sevilla, Dorukhan’A Talip Oldu
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tayfun Korkut İle Görüşme Gerçekleştirdi
- Trabzonspor, Yusuf Yazıcı İçin 20 Milyon Euro Teklif Eden Wolherhampton İle Söz Kesti!
- Belçika İçişleri Bakanlığı, Chrtistian Luyindama Hakkında Yasal İşlem Başlattı
DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye’Den Hareket Eden Tankeri Kaçıranlar Terör Suçundan Yargılanacak
- İngiliz Kadın 55 Yaşında Kendi Torununu Doğurdu
- Çok Konuşulacak Açıklama! Cami Saldırısının Arkasında Mossad Mı Var?
- Suriye’Nin Halep Kentine Düzenlenen Saldırıların Arkasında İsrail’İn Olduğu Ortaya Çıktı
- Belçika’Nın, Abd’Den 4 Milyar Euroya Aldığı F-35’Ler Dayanıklılık Testini Geçemedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar