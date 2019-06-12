Kosova'da oynanan maçta stat görevlilerinin fiziki müdahalelerine maruz kalan Türkiye Ümit Milli Takımı kalecisi Altay Bayındır olayı anlattı. Bayındır, “Hoş olmayan bir yaklaşım vardı. Taraftarların bana küfürü ve el hareketleri vardı. Farklı bir ortam o