Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, Birevim Elazığspor filelerine gönderdiği gollerle lig tarihinin en golcü oyuncusu unvanının yeni sahibi oldu.

Altay'ın sezon başında Polonya ekibi Gdansk'tan transfer ettiği ve attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran Marco Paxiao, unutulmayacak bir sezonu geride bıraktı.

Kaynak: haberinburada. ....