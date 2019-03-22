Ünlü şarkıcı Hatice kalça skandalından sonra gündemden bir türlü düşmüyor. Hatice ve modacılar arasında yaşanan tartışmaya gazeteci Fatih Altaylı da katıldı.

“BANA FENALIK GELDİ“

Altaylı, Hatice'ye yapılan eleştirilere kızdı ve ''Ben ise Hatice'den yanayım....



































