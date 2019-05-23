AMASYA’DA TIRTILLAR, AĞAÇLARI VE EVLERİN DUVARLARINI SARINCA VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKAMADI!
Amasya'nın Taşova ilçesinde, ağaçların yapraklarını ve evlerin duvarlarını saran tırtıllar, yöre sakinlerini endişelendirdi. Amasya Belediyesi görevlileri, bölgede ilaçlama çalışması başlattı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde, ağaçların yapraklarını ve evlerin duvarlarını tırtıllar kapladı. Yöre sakinleri, evlerinin içine kadar giren tırtılların, kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Pencerelerini açamadıklarını, balkonlara çıkamadıklarını dile getiren Taşovalılar, belediyeye başvurdu....
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