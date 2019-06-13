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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil ile içerisinde hasta bulunan ambulansın çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Tarih : 13 Haziran 2019, 09:50
Puan Ver : Ambulans İle Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı(10/10)6

Kaza, Metin Bülbül (35) yönetimindeki 20 BEV 76 plakalı hasta taşıyan ambulans, 415 Sokak'ta bulunan kontrolsüz kavşakta Ahmet Ünal (64) yönetimindeki 20 HH 431 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans devrildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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