AMCA İLE YEĞENLERİ ARASINDAKİ KAVGA KANLI BİTTİ: 4 ÖLÜ, 1 YARALI
Kastamonu'da amca ile yeğenleri arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada....
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