Konya'nın Ilgın ilçesinde 8,5 ay önce yatağında ölü bulunan lokantacı Yılmaz Kaya'nın, yeğeni tarafından çamurla boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Katilin annesi ve kız kardeşinin adli kontrolle serbest bırakılmasına Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti.