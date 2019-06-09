Amerika'da görev yapan bir doktor, hastalarına aşırı doz ilaç vererek ölmesine sebep olmakla suçlanıyor. Doktor suçlu bulunursa her hasta için 15 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Amerika'nın Ohio eyaletinde yaşayan William Husel isimli doktor, yaşları 37 ile 85 arasında değişen 25 hastaya kasten aşırı dozda ağrı kesici vererek ölümlerine sebep olduğu gerekçesiyle suçlanıyor. Hastalar, ilaçları doktorun isteği üzerine hemşirelerin uyguladığını söylerken, yargılaması devam eden doktorun suçlu bulunması halinde her hasta için 15 yıl hapis cezasına çarptırılacağı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada....