AMERİKAN DENİZALTISI BUZ DAĞINA ÇARPINCA BU HALE GELDİ! FOTOĞRAFLAR İLK KEZ YAYINLANDI
ABD donanmasına ait USS San Francisco denizaltısının, 2015 yılında buz dağına çarpması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin fotoğraflar ilk kez paylaşıldı.
ABD donanmasına ait USS San Francisco denizaltısı, 2015 yılında bir buz dağına çarpmış ve ağır hasar almıştı. ABD denizaltısında meydana gelen hasarın fotoğrafları ise ilk kez paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada....
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