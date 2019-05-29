AMİNE GÜLŞE VE NİŞANLISI MESUT ÖZİL SIKI SIKI SARILARAK AŞK TAZELEDİ
7 Haziran'da İstanbul'da hayatlarını birleştirecek olan Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe, maç için gittikleri Azerbaycan'da aşk tazelediler.
Dünyaca ünlü Türk asıllı oyuncu Arsenalli futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe, Arsenal'ın maçı için Azerbaycan'a uçtu.
Kaynak: haberinburada. ....
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