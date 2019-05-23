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Anadolu Efes, Banvit Karşısında Seride Öne Geçti

ANADOLU EFES, BANVİT KARŞISINDA SERİDE ÖNE GEÇTİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Anadolu Efes sahasında Banvit'i 81-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 14:00
Puan Ver : Anadolu Efes, Banvit Karşısında Seride Öne Geçti(8/10)4

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ilk maçında, normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, sezonu 8. tamamlayan Banvit'i ağırladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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