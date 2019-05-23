ANADOLU EFES, BANVİT KARŞISINDA SERİDE ÖNE GEÇTİ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Anadolu Efes sahasında Banvit'i 81-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ilk maçında, normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, sezonu 8. tamamlayan Banvit'i ağırladı.
Kaynak: haberinburada....
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