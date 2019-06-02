Türkiye-Özbekistan Maçı İlk 11’Leri Belli Oldu
Mazbatası Elinden Alınan Eşinin Yerine Seçime Girdi, Oyları Artırarak Muhtar Seçildi
Thy Bu Ay Pilot Yetiştirme İlanına Çıkacak
Jordan Henderson Ve Kanser Tedavisi Gören Babasının Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu Sonrası Buluşması
Otobüste Küfürlü Konuşan Gençleri Uyaran Yolcu, Bıçaklandı
Araç Sahipleri Dikkat! Bayramın İlk Günü Akaryakıta İndirim Bekleniyor
Anadolu Efes, Galatasaray’I 80-68 Yenerek Seride Durumu 2-0 Yaptı
Son Dakika! Kırıkkale’Nin Keskin İlçesinde Ak Parti Adayı Dede Yıldırım Seçimi Kazandı
Binali Yıldırım, Bakan Varank’In Sahur Davetine Bir Tepsi Simitle Katıldı
Marketteki ’Sigara Kalmadı’ Kavgası Kameraya Yansıdı! Yaralılar Var
Thy Bugün Yılın Rekoru İçin Uçuyor
Yenilenen Seçimlerde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Cengiz Ünder’İn Korku Dolu Anları: Hayatta Binmem
Volkan Demirel Kararını Verdi: Fenerbahçe’Ye Hizmetimi Henüz Tamamlamadım
Türkiye Şehitlerini Uğurladı
Son Dakika! Sakarya’Da Deprem: İstanbul’Da Da Hissedildi
Nihat Hatipoğlu’Na Sorulan Namaz Sorusunun Aslı Ortaya Çıktı
Beşiktaş’Ta Kombine Kartlar Satışa Çıkıyor
Başakşehir Giden Emre’Nin Yerine, Selçuk İnan’A Teklif Yapmış!
Takip Ettiği Kadının Sırt Çantasından Cüzdan Çaldı

Anadolu Efes, Galatasaray’ı 80-68 yenerek seride durumu 2-0 yaptı

ANADOLU EFES, GALATASARAY’I 80-68 YENEREK SERİDE DURUMU 2-0 YAPTI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. Üç galibiyete ulaşanın finale yükseleceği serinin üçüncü maçı 5 Haziran Çarşamba günü oynanacak.

Tarih : 02 Haziran 2019, 19:30
Puan Ver : Anadolu Efes, Galatasaray’I 80-68 Yenerek Seride Durumu 2-0 Yaptı(5/10)1

Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 mağlup eden Anadolu Efes yarı final serisinde durumu 2-0 yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Anadolu  Efes  Galatasaray’I  80-68  Yenerek  Seride  Durumu  2-0  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER