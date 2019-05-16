Tarihte ilk kez aynı anda iki Türk takımı Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Final Four'da mücadele edecek. Her yıl Avrupa'nın farklı bir ülkesinde gerçekleştirilen organizasyon, bu sezon 17-19 tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde yapılacak.