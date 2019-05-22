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Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala’nın Bireysel Başvurusunu Reddetti

ANAYASA MAHKEMESİ, OSMAN KAVALA’NIN BİREYSEL BAŞVURUSUNU REDDETTİ

Anayasa Mahkemesi, 1 Kasım 2017'den bu yana tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu oy çokluğuyla reddetti.

Tarih : 22 Mayıs 2019, 15:00
Puan Ver : Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala’Nın Bireysel Başvurusunu Reddetti(10/10)6

Anayasa Mahkemesi, Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan iş adamı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu sonuçlandırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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