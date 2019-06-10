ANKARA’DA MEYDANA GELEN SAĞANAK YAĞIŞTA EVLERİNİ SU BASAN ANNE İLE KIZIN KURTARILDIĞI ANLAR KAMERADA
Ankara'da zemin katta bulunan evlerini su basan anne ve kızı boğulmak üzereyken polis tarafından son anda kurtarıldı. Anne ve kızın sel sularından kurtarma anları da saniye saniye kameralara yansıdı.
Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yeri de yoğun yağış sonrası sular altında kaldı. Zemin katta bulunan evlerini su basan anne ve kızı boğulmak üzereyken polis tarafından son anda kurtarıldı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Şifalı Suları İle Bilinen Keramet Ilıca Tesisleri Bayramda Tatilcilerin Akınına Uğradı
- Karaman’Da Bir Kişinin Tekme Tokat Dayak Yediği Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı
- Halk Plajının İşgal Edildiğini Söyleyip, Tepki Gösterdiler
- Bayram Tatili Sonrası Hava Nasıl Olacak?
- Polonya’Da Akıllı Telefon Kullanıcılarına Yönelik Özel Yol Yapıldı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Son Dakika! İzlanda’Daki Skandala Türkiye’Den Tepki: Gereğini Yapacağız
- Amerikalı Doktorun 25 Hastasına Aşırı Doz İlaç Vererek Ölümlerine Sebep Olduğu Ortaya Çıktı
- Lunaparkta Oyun Makinesi Kontrolden Çıktı 28 Yaralı
- Londra’Da Lezbiyen Çifte Saldıran Beş Genç Gözaltına Alındı
- Tramvayda Felç Geçiren Adamı Sokağa Atıp Yolla Devam Ettiler!
Bu Haberle İlgili Yorumlar