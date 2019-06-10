Ankara'da zemin katta bulunan evlerini su basan anne ve kızı boğulmak üzereyken polis tarafından son anda kurtarıldı. Anne ve kızın sel sularından kurtarma anları da saniye saniye kameralara yansıdı.

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yeri de yoğun yağış sonrası sular altında kaldı. Zemin katta bulunan evlerini su basan anne ve kızı boğulmak üzereyken polis tarafından son anda kurtarıldı....



































