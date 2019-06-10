Ankara’Da Yaşanan Sel Felaketi Sonrası Mansur Yavaş’Tan İlk Açıklama!
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ANKARA’DA YAŞANAN SEL FELAKETİ SONRASI MANSUR YAVAŞ’TAN İLK AÇIKLAMA!


Ankara’da yaşanan sel felaketi sonrası Mansur Yavaş’tan ilk açıklama!
Tarih : 10 Haziran 2019, 00:20
Puan Ver : Ankara’Da Yaşanan Sel Felaketi Sonrası Mansur Yavaş’Tan İlk Açıklama!(7/10)3

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu. 3 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketiyle ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, felaketin kötü sonuçlarını azaltmak için teyakkuz halinde olduklarını belirtti. Yavaş, ''Bizler hiçbir mazerete sığınmadan, kentimizin yıllarca ihmal edilmiş altyapı hizmetlerini sağlamak için projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz....

















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