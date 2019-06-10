Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu. 3 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketiyle ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, felaketin kötü sonuçlarını azaltmak için teyakkuz halinde olduklarını belirtti. Yavaş, ''Bizler hiçbir mazerete sığınmadan, kentimizin yıllarca ihmal edilmiş altyapı hizmetlerini sağlamak için projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz....



































