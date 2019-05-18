Ankara-Samsun çevre yolu kenarındaki boş arazide birer metre ara ile 25 ölü, 15 yaralı çinçilla bulundu. Dünyanın en değerli hayvanları arasında bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya çinçilla polisler tarafından toplandı.

Kaynak: haberinburada....