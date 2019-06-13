ANKARA’YI SAĞANAK VE DOLU VURDU
Ankara'da aniden bastıran yağış 10 dakika sonra doluya dönüşünce yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı.
Ankara'da, aniden bastıran ve 10 dakika süren şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış doluya da dönüşürken, yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı.
Kaynak: haberinburada....
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