Spor Toto 1. Lig'de play-off hesapları yapan Altınordu'da kaleci Erce Kardeşler'e Beşiktaş yolu gözüktü. Kırmızı-lacivertlilerde son yıllarda gösterdiği başarılı performansın ardından birçok Avrupa ve Süper Lig kulübünün radarına giren 25 yaşındaki kaleci için Beşiktaş'ın devrede olduğu öğrenildi....



































