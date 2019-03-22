Gözüaçık anne, kızına cinsel istismarda bulunmak için sosyal medyadan tacizlerde bulunan sapığın mesajlarını ifşa etti.

Ankara'da sapık H. G, İstanbul'da yaşayan 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunmak için sosyal medyadan bağlantı kurdu. Durumu fark eden anne, sapığın kızıyla mesajlaşmasını ifşa etti....



































