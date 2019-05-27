Anne ve babasını siyanürlü şerbetle öldüren Mahmut Can Kalkan'ın, cezaevinde bir gün kaldığı ortaya çıktı. Şizofren teşhisi konulan Kalkan'ın hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Siyanürlü şerbet ile anne ve babasını öldüren Mahmut Can Kalkan'ın, tutuklandıktan sonra konulduğu cezaevinde bir gün kaldığı açıklandı. Şizofren teşhisi konulan Kalkan'ın koğuş arkadaşlarına zarar vereceğinden korkularak hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada....