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Anne ve kızına taciz mahalleyi ayağa kaldırdı! Linç edilmekten son anda kurtarıldı

ANNE VE KIZINA TACİZ MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI! LİNÇ EDİLMEKTEN SON ANDA KURTARILDI

İstanbul Sultangazi'de anne ve kızını takip ederek fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, mahalleli tarafından linç edilmeye çalışıldı. Yüzü kanlar içerisinde kalan şahsı polis ekipleri linç edilmekten son anda kurtarırken, o anlar

Tarih : 02 Haziran 2019, 11:20
Puan Ver : Anne Ve Kızına Taciz Mahalleyi Ayağa Kaldırdı! Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı(9/10)5

İstanbul Sultangazi'de anne ve kızını takip ederek tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, linç edilmek son anda kurtarıldı. Olay, dün saat 01. 00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2419 Sokak üzerinde meydana geldi....

















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