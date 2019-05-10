Ak Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım’In Ekibi ’Ekrem İmamoğlu’ İsmini Satın Aldı
Meteoroloji’Den 3 Bölgeye Kritik Uyardı! Fırtına Geliyor
Galatasaray, Douglas Transferinde Sona Geldi!
Fikret Orman: Hakem Hatalarının Sona Ereceği Bir Sezon Temenni Ediyoruz
Ak Partili Şahin: Keşke Akşener Ve Hdp’Nin Genel Başkanı Da Fotoğrafta Olsaydı
Fransa İçişleri Bakanı Castaner, Rapçi Conrad’I Nefret Çağrısı Nedeniyle Şikayet Etti
Arsenal’İn Ermeni Futbolcusu Mkhitaryan, Bakü’Deki Finale Götürülmüyor
Fatih Terim, Ümit Davala Ve Orhan Ak Pfdk’Ya Sevk Edildi
Almanya’Da Polis Köpeğinin Saldırdığı Kadın, Devletten 25 Bin Euro Tazminat Kazandı
Thy Yönetim Kurulu Başkanı Aycı’Dan 10 Bin İstihdam Müjdesi
Chp’Li Vekillerden Eyt’Lilere 23 Haziran Çağrısı: Oylarınızı Heba Etmeyin
Atalanta, Sinan Gümüş’Ü Gündemine Aldı
İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu’Nun Koruması Hakkında Yanıltıldığı İddialarına Yanıt Verdi
Fenerbahçe’Nin Eski Yöneticisi Selim Kosif’Ten Fatih Terim’E: Sahte Mahalle Kabadayısı
Özbek Uyruklu Şahıs, Bebek Bakıcısı Olarak Girdiği Evleri Soydu
İtalyan Astaldi Üçüncü Köprüdeki Payının Satışı İçin Görüşmelere Tekrar Başladı
Tff 2. Ligde Play-Off’Un Adı Belli Oldu: Sakaryaspor-Karagümrük
Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu
Temelli’Den Adalet Bakanı Gül’E ’Öcalan’ Çağrısı: Attığınız Adımı Tamamlama Zamanı Geldi
4 Günde 3 Bin Suriyeli, Bayram İçin Ülkesine Gitti

Anneler Günü Kampanyalarında Son Durum

ANNELER GÜNÜ KAMPANYALARINDA SON DURUM

Türkiye'deki markalar için en güncel pazar araştırma analizlerini sunan BrandZone, Haberler.com'a özel olarak Anneler Günü kampanyalarını inceledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kampanyalarda küçük ev aletleri liderliğe otururken, akıllı telefonlar da iyi

Tarih : 10 Mayıs 2019, 15:20
Puan Ver : Anneler Günü Kampanyalarında Son Durum(8/10)4

Tüm basılı ve online fiyat verilerini araştırıp takip eden, kampanya fiyat takibinin yanı sıra online satış kanalı fiyatlarını da raporlayan BrandZone, Haberler. com'a özel olarak Anneler Günü kampanyalarını ele aldı. Teknoloji, hiper, indirim, yerel marketler ile telekom, bayi kanalı ve online marketlerin insert, gazete, TV, radyo reklamı ve online banner kampanyalarını ele alan BrandZone verilerine göre; her yıl olduğu gibi bu yıl da küçük ev aletleri kampanyalarda öne çıkan en önemli kategori oldu....

















Etiketler: Anneler  Günü  Kampanyalarında  Son  Durum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER