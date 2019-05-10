Türkiye'deki markalar için en güncel pazar araştırma analizlerini sunan BrandZone, Haberler.com'a özel olarak Anneler Günü kampanyalarını inceledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kampanyalarda küçük ev aletleri liderliğe otururken, akıllı telefonlar da iyi

Tüm basılı ve online fiyat verilerini araştırıp takip eden, kampanya fiyat takibinin yanı sıra online satış kanalı fiyatlarını da raporlayan BrandZone, Haberler. com'a özel olarak Anneler Günü kampanyalarını ele aldı. Teknoloji, hiper, indirim, yerel marketler ile telekom, bayi kanalı ve online marketlerin insert, gazete, TV, radyo reklamı ve online banner kampanyalarını ele alan BrandZone verilerine göre; her yıl olduğu gibi bu yıl da küçük ev aletleri kampanyalarda öne çıkan en önemli kategori oldu....



































