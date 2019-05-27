ANNESİNİ 40 YERİNDEN BIÇAKLAYIP BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN KATİL: ANNEM İSTEDİĞİMİZ GİBİ DAVRANMAZDI
Annesini 40 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren katil evlat mahkemede “Annem bize istediğimiz gibi davranmazdı“ dedi.
Kayseri'de 72 yaşındaki annesini 40 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren katil ifadesinde “Annemi öldürdüm, cinayetten yatıyorum. Annem istediğimiz gibi davranmazdı, yaptığımız her işe karşı çıkıyordu“ dedi.
Kaynak: haberinburada....
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