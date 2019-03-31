Türkiye, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına kilitlendi. Antalya yerel seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Antalya yerel seçim sonuçları, açılan sandık sayıları ve Antalya adaylarının aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Antalya ilçeleri