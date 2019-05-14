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Antalya’da 7 Bıçak Darbesiyle Öldürülen Trans Birey Gökçe Saygı’nın, Katilini Whatsapp Durumunda Paylaştığı Ortaya Çıktı

ANTALYA’DA 7 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLEN TRANS BİREY GÖKÇE SAYGI’NIN, KATİLİNİ WHATSAPP DURUMUNDA PAYLAŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Antalya'da 7 bıçak darbesiyle sırtından bıçaklanarak öldürülen trans birey Gökçe Saygı'nın, cinayete kurban gitmeden 3 saat önce, katilinin fotoğrafını, telefonundaki WhatsApp uygulamasının 'durum' kısmından paylaştığı ortaya çıktı.

Tarih : 14 Mayıs 2019, 17:10
Puan Ver : Antalya’Da 7 Bıçak Darbesiyle Öldürülen Trans Birey Gökçe Saygı’Nın, Katilini Whatsapp Durumunda Paylaştığı Ortaya Çıktı(10/10)6

Antalya'da 7 bıçak darbesiyle sırtından bıçaklanarak öldürülen trans birey Gökçe Saygı'nın, cinayete kurban gitmeden 3 saat önce geceyi birlikte geçirdiği katil zanlısı Şahin Y. 'ninfotoğrafını, telefonundaki WhatsApp uygulamasının 'durum' kısmından 'Dizi time' mesajıyla yayınladığı ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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