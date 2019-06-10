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ANTALYA’DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI VAR


Antalya’da eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı var
Tarih : 10 Haziran 2019, 23:00
Puan Ver : Antalya’Da Eğitim Uçağı Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı Var(5/10)1

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde bir karpuz tarlasına tek motorlu eğitim uçağı düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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