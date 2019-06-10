Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, belediye meclisinde alınan kararla Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara girişi yasaklandı. Oylamada çekimser kalan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Yılmaz, “Şahsen ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayrım yapmak taraftarı değilim; doğru olmadığını düşünüyorum. İnsanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım....



































