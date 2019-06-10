ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE, SURİYELİLERİN PLAJLARA GİRİŞİ YASAKLANDI
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, belediye meclisinde alınan kararla Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara girişi yasaklandı. Oylamada çekimser kalan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Yılmaz, “Şahsen ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayrım yapmak taraftarı değilim; doğru olmadığını düşünüyorum. İnsanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım....
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