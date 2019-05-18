ANTALYASPOR EVİNDE YENİ MALATYASPOR’U 3-0 YENDİ
Süper Ligde 33. hafta maçında Antalyaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Antalyaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Harun Alpsoy, 55. ve 65....
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