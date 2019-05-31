ARABADA DOĞUM ANI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI!
Gebelik takibi için rutin kontrole giden kadın, arabada doğum yapınca heyecanlı anlar yaşandı. Olayı bu kadar ilginç kılansa 10 yaşındaki çocuğunun bun anları kayıt altına almasıydı. Tüm dünyanın izlediği görüntüler bir anda binlerce paylaşım alarak viral
Eşi ve üç çocuğuyla gebeliği için rutin kontrole gitmek için yola çıkan, ancak arabada doğum yapan bir annenin doğum anı 10 yaşındaki oğlu tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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