ARABASINI DOLANDIRICILARA KAPTIRAN VATANDAŞ KENDİSİNİ SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ
Ankara'da bir vatandaş tamir ettirmek için teslim ettiği arabasını dolandırıcılara kaptırınca kendini savcılığa şikayet etti. Talihsiz adam, “Devlet bana ceza verirse akıllanırım“ dedi.
Ankara'da yaşayan bir kişi tamir ettirmek için tamirciye teslim ettiği arabasını dolandırıcılara kaptırınca soluğu savcılıkta aldı. Dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunan talihsiz adam ayrıca kendini insanlara güvendiği için de savcılığa şikayet etti.
Kaynak: haberinburada....
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