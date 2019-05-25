Ankara'da bir vatandaş tamir ettirmek için teslim ettiği arabasını dolandırıcılara kaptırınca kendini savcılığa şikayet etti. Talihsiz adam, “Devlet bana ceza verirse akıllanırım“ dedi.

Ankara'da yaşayan bir kişi tamir ettirmek için tamirciye teslim ettiği arabasını dolandırıcılara kaptırınca soluğu savcılıkta aldı. Dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunan talihsiz adam ayrıca kendini insanlara güvendiği için de savcılığa şikayet etti.

Kaynak: haberinburada....