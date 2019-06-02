Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol, uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor. Petrol, kur ve uluslar arası piyasalarda ürün (motorin ve benzin) fiyatındaki yukarı ve aşağı yönlü hareketler, depoya indirim ya da zam olarak yansıyor.

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