ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! BAYRAMIN İLK GÜNÜ AKARYAKITA İNDİRİM BEKLENİYOR
Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol, uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor. Petrol, kur ve uluslar arası piyasalarda ürün (motorin ve benzin) fiyatındaki yukarı ve aşağı yönlü hareketler, depoya indirim ya da zam olarak yansıyor.
Kaynak: haberinburada....
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