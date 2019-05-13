Hatay'da 50 yaşındaki Nejdet Bayrakdar, engebeli arazi şartları nedeniyle otlanmakta güçlük çeken küçükbaş hayvanları için yaz kış topraksız taze yem üretiyor.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'nın Mansurlu köyünde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Nejdet Bayrakdar, köydeki arazi şartlarının elverişsiz olması nedeniyle güçlükle otlanan hayvanları için topraksız yem üretti.

Kaynak: haberinburada. ....