A Milli Takım'da araları bozulan Fatih Terim ile Arda Turan'ın geçtiğimiz günlerde bir araya geldikleri hatta Arda Turan'ın Terim'den özür dilediği ve Galatasaray'a dönmek istediğini söylediği iddia edilmişti. Bu haberlerin üstüne Ahmet Bulut'tan ilk açık