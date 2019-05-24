ARDA TURAN-FATİH TERİM GÖRÜŞMESİ İDDİASINA AHMET BULUT’TAN İLK AÇIKLAMA
A Milli Takım'da araları bozulan Fatih Terim ile Arda Turan'ın geçtiğimiz günlerde bir araya geldikleri hatta Arda Turan'ın Terim'den özür dilediği ve Galatasaray'a dönmek istediğini söylediği iddia edilmişti. Bu haberlerin üstüne Ahmet Bulut'tan ilk açık
Geçtiğimiz gün basında çıkan haberlere göre Arda Turan'ın Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi Florya'ya gidip Fatih Terim'le arasındaki buzları erittiği ve futbolcunun Sarı-Kırmızılılara transfer olacağı iddia edilmişti.
Kaynak: haberinburada. ....
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