ARDA TURAN, FATİH TERİM’DEN ÖZÜR DİLEDİ İDDİASI!
Medipol Başakşehir ile şampiyonluğu kaçıran ve Barcelona'nın satmayı düşündüğü Arda Turan'ın geçtiğimiz günlerde Fatih Terim ile bir araya geldiği ve tecrübeli hocadan özür dilediği iddia edildi. Aradaki buzların erimesi sonrasında tecrübeli ismin gelecek
Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızı Arda Turan ile Teknik Direktör Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği iddia edildi. İkilinin kısa bir görüşme yaptığı ve aradaki buzların tamamen eridiği öğrenildi. Bilindiği gibi milli takımda yaşananlardan dolayı ikilinin arası açıktı....
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