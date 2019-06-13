Geçen sezon kiralık olarak Medipol Başakşehir'de oynayan Barcelonalı futbolcu Arda Turan için İspanyol basınından sürpriz bir haber geldi. Mundo Deportivo'nun haberine göre Arda Turan, Galatasaray'a dönüyor.

Geçen sezon Başakşehir'de geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle zor günler geçiren Arda Turan için İspanyol basınından Galatasaray sesleri yükselmeye devam ediyor. Mundo Deportivo'nun yaptığı haberin ardından Sport Gazetesi de Arda Turan'ın Fatih Terim ile arasını yumuşattığını ve “evine“ dönmek istediğini yazdı.

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