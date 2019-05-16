Arjantin'de Sarmiento de Resistencia takımının başkan yardımcısı Gerardo Escobar, yükselme maçında yapılan hakem hatalarını protesto etmek amacıyla kendisini Arjantin Futbol Federasyonu binasının kapısına zincirledi.

Arjantin'de hakem tepkisi dünya çapında dikkat çeken bir protestoya dönüştü. Sarmiento de Resistencia'nın başkan yardımcısı Gerardo Escobar, yükselme maçında yapılan hakem hatalarını protesto etmek amacıyla kendisini Arjantin Futbol Federasyonu binasının kapısına zincirledi ve hataların nedenlerini öğrenene kadar ayrılmayacağını söyledi.

Kaynak: haberinburada....