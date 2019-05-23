Arjantin'in başkenti Buenos Aires şehrinde mültecileri ülkelerinde görmek istemediğini söyleyen saldırganlar evsizlere saldırdı. Köprü altında yatmakta olan iki Venezuelalı evsiz adamın üzerine önce yanıcı benzin döktü daha sonra ateşe vererek adamları yakmaya çalıştı.

Kaynak: haberinburada....