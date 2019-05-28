ARKADAŞI TARAFINDAN BAŞINDAN VURULAN GENÇ, HASTANEYE KALDIRILDI
İzmir'de 18 yaşından küçük olan Enes T. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı arkadaşını tabancayla sol kulağının altından vurarak yaraladı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde, Enes T. , bilinmeyen nedenle arkadaşı Arif Şimşir'i başından tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Şimşir tedaviye alındı....
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