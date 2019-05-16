Kayseri'de iki gün önce bağ evinde işlenen cinayette, olaydan yaralı kurtulan adamın arkadaşını 43 bıçak darbesiyle öldürdüğü ve olaya hırsızlık süsü verdiği ortaya çıktı.

Kayseri'de bağ evinde 45 yerinden bıçaklanarak öldürülen fabrika işçisi Hacı Korkmaz'ın (42) katil zanlısı, aynı evde yaralı bulunan iş arkadaşı Murat Karakulak (39) çıktı. Gözaltına alınan Karakulak'ın, para tartışmasında Korkmaz'ı öldürüp, olayı hırsızlık gibi göstermek için evdeki eşyaları dağıttıktan sonra bıçakla kendisini bacağından yaraladığı belirlendi.

Kaynak: haberinburada....