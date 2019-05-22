Konya'da 48 yaşındaki arkadaşını 43 bıçak darbesiyle öldüren cani adam mahkemedeki savunmasında, “Erdal'ı bana sarkıntılık ettiği için öldürdüm.“ dedi.

Konya'da hafif ticari araçta, büfeci arkadaşı Erdal Yıldırım'ı (48), 43 bıçak darbesiyle öldüren Mahmut Sami Taş'ın (25) 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'yağma' suçlarından yargılanmasına başlandı. Polisteki ilk ifadesinde olayın bira nedeniyle yaşandığını söyleyen Taş, mahkemedeki savunmasında ise Erdal Yıldırım'ı, kendisine sarkıntılık ettiği için öldürdüğü öne sürdü.

Kaynak: haberinburada....