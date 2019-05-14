Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu bir arkadaşı tarafından hastaneye götürülmek istenen iş adamı, seyir halindeki otomobilin içerisinde silahla kafasına ateş ederek canına kıydı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu bir arkadaşı tarafından hastaneye götürülmek istenen iş adamı hareket halindeki otomobilin içerisinde belindeki silahla kafasına ateş etti. İş adamı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: haberinburada....