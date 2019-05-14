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Arkadaşının Hastaneye Götürmek İstediği İş Adamı, Arabada Başına Ateş Edip İntihar Etti

ARKADAŞININ HASTANEYE GÖTÜRMEK İSTEDİĞİ İŞ ADAMI, ARABADA BAŞINA ATEŞ EDİP İNTİHAR ETTİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu bir arkadaşı tarafından hastaneye götürülmek istenen iş adamı, seyir halindeki otomobilin içerisinde silahla kafasına ateş ederek canına kıydı.

Tarih : 14 Mayıs 2019, 09:40
Puan Ver : Arkadaşının Hastaneye Götürmek İstediği İş Adamı, Arabada Başına Ateş Edip İntihar Etti(9/10)5

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu bir arkadaşı tarafından hastaneye götürülmek istenen iş adamı hareket halindeki otomobilin içerisinde belindeki silahla kafasına ateş etti. İş adamı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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