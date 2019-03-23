ARNAVUTLUK’A ATTIĞIMIZ SON 3 GOLÜN ASİSTİ CENK TOSUN’DAN!
A Milli Takımımızın Arnavutluk'a attığı son 3 golün asisti Cenk Tosun'dan geldi.
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubundaki ilk maçında Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Loro Borici Stadında oynanan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Steiler yönetti.
Kaynak: haberinburada....
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