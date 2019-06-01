ARSENAL’DE MESUT ÖZİL DEPREMİ! FATURA ONA KESİLDİ
Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup olması sonrasında oklar yeniden Mesut Özil'e döndü. Yıldız ismin, transfer döneminde takımdan ayrılma olasılığının çok yüksek olduğu belirtildi.
Arsenal'ın çarşamba gecesi UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea karşısında yaşadığı 4-1'lik bozgunun ardından takımın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, yeniden eleştiri oklarının hedefindeki isim hâline gelmişti. Ada basını ise 30 yaşındaki yıldız ismin satılacağına yönelik iddiaları yeniden gündemine taşıdı.
Kaynak: haberinburada....
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