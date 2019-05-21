UEFA Avrupa Ligi finalinde 29 Mayıs'ta Bakü'de Chelsea ile karşılaşacak Arsenal'den Mkhitaryan açıklaması geldi. İngiliz kulübü, Ermeni futbolcunun güvenlik gerekçesiyle Bakü'deki finale götürülmeyeceğini açıkladı. Kulübün açıklamasında, “Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde Henrikh Mkhitaryan'ın Chelsea ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde oynayamayacağını duyuruyoruz“ denildi....



































