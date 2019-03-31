Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tüneli çöktü. Göçük altında araç kalıp kalmadığı bilinmezken bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tüneli çöktü. Olay yerine çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edilirken, tünel içerisinde araç kalıp kalmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: haberinburada....